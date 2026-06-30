Белый дом заключил тайный контракт на строительство бального зала

Администрация Дональда Трампа заключила конфиденциальный контракт на сооружение бального зала в Белом доме. Сумма договора, который был подписан без проведения обычного тендера - 500 миллионов долларов, сообщила газета The Washington Post.

Издание сообщает, что негласный документ передан через офис Белого дома, который занимается ремонтом и меблировкой и освобожден от требований конкурсных торгов. Утверждается, что сотрудники администрации втайне, без торгов заключили контракт на строительство суммой до полумиллиарда долларов с компанией Clark Construction.

Документ подразумевает строительство по необычной схеме. Она позволяет обойти стандартные процедуры заключения контрактов, предназначенные для контроля над расходами. Несмотря на то, что конкурсные торги, как правило, проводятся в большинстве федеральных агентств США, Белый дом освобожден от действия этих правил. Президент США вправе нанимать компании по своему выбору.