Хинштейн доложил Путину о росте экономических показателей Курской области

Восстановление приграничных районов Курской области, пострадавших от террористических атак ВСУ, Владимир Путин обсудил с губернатором региона на встрече в Кремле.

Как доложил Александр Хинштейн, для помощи жителям задействованы 65 федеральных и региональных мер поддержки. В общей сложности на эти цели направлены почти 250 миллиардов рублей. Так, уже более 16 тысяч человек получили сертификаты на приобретение нового жилья взамен утраченного.

Также глава государства обратил внимание на рост основных экономических показателей региона.

Путин: "Я смотрю, промышленное производство подрастает и инвестиционная активность тоже увеличивается постепенно: и в основной капитал, и в целом инвестпроекты пошли".

Хинштейн: "Да, Владимир Владимирович. Несмотря на непростую ситуацию, вполне понятную, несмотря на то что у нас по ряду показателей есть снижение, но есть действительно очень хорошие, позитивные тенденции. Идёт рост инвестиционной привлекательности региона. По итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеров в Центральном федеральном округе после Москвы и Подмосковья. Объём инвестиций без малого составил 55 миллиардов рублей. На Санкт-Петербургском форуме только в этом году заключили 27 соглашений на сумму более 87 миллиардов рублей, а в прошлом году у нас было порядка 85 миллиардов".