71-летняя Ирина Хакамада похвасталась стройной фигурой в купальнике

В апреле журналистка, писательница, коуч, диджей и экс-политик Ирина Хакамада отметила 71-летие. Но поверить в это трудно. Ирина Муцуовна ведет активный образ жизни и прекрасно выглядит.

В свои годы экс-политик не стесняется выходить на публику в купальнике. И это неудивительно, учитывая фигуру звезды. Так, на новом снимке, который Ирина Муцуовна опубликовала в своем блоге, она красиво позирует в простом черно-белом монокини на фоне бассейна.

К кадру Хакамада прикрепила комментарий удивленной подписчицы: "Вам 70? Я в шоке. Всегда думала, что вам 50+". "Всех всегда так удивляет мой возраст", — подписала снимок экс-политик, добавив, что цифры в паспорте не имеют для нее никакого значения.

По мнению Ирины Муцуовны, главным фактором молодости является внутренняя энергия человека. Именно она и определяет, на сколько лет мы себя чувствуем.

Пользователи Сети, конечно же, не прошли мимо пляжного образа писательницы. Народ осыпал Хакамаду комплиментами. Многие удивились, как ей удается поддерживать тело в такой форме. Экс-политик никакого секрета из этого не делает. Она публично рассказывала, что не сидит на какой-то строгой диете, а просто не ест после 19:00, не забывает пить много воды и отдает предпочтение раздельному питанию.

Напомним, Ирина Хакамада — мама двоих детей. Ее старшему сыну Даниилу уже 47 лет, а младшей дочери Марии — 29. Несмотря на синдром Дауна, девушка ведет активную жизнь, чем очень радует знаменитую маму.