ФСБ задержала пособника украинских националистов

Сотрудники Федеральной службы безопасности России арестовали пособника украинских националистов в Краснодаре. Мужчину обвиняют в государственной измене.

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, силовики задержали 34-летнего мужчину, который отправлял денежные средства для нужд украинского националистического объединения. По данным следствия, фигурант – сторонник националистической идеологии, он оказывал финансовую помощь ВСУ.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения. Мужчина заключен под стражу на время проведения следственных действий, передает ТВЦ.