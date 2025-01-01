Мишустин назвал один из главных вызовов для экономики

Одним из актуальных вызовов для российской экономики является дефицит кадров. На это указал глава федерального правительства России Михаил Мишустин, проводя во вторник, 30 июня, стратегическую сессию о повышении производительности труда.

Политик, которого цитирует пресс-служба кабмина, напомнил, что показатель безработицы в нашей стране давно находится на минимальных значениях и составляет 2,2% по итогам апреля 2026 года.

При запуске новых проектов нужны не только финансы и оборудование, но и квалифицированные грамотные сотрудники, причем с учетом акцента на достижение технологического лидерства. Мишустин призвал добиваться повышения эффективности труда — решение этой задачи требует системного комплексного подхода.

Как напомнил премьер, недаром первый раздел плана структурных изменений экономики России до 2030 года, утвержденный главой государства Владимиром Путиным, посвящен занятости.

Ранее российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что самой производительной категорией на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет. Количество представителей этой "возрастной когорты" в силу демографических трендов сокращается, однако именно указанная категория является самой производительной, а потому и наиболее востребованной на рынке труда.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в 2025 году 1,2 миллиона подростков вышли на рынок труда — молодежь изъявляет стремление трудиться не только в каникулы, подростки хотят заниматься значимым трудом. Однако предложений по трудоустройству ребят пока недостаточно, отметила омбудсмен.