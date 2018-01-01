Как выглядит и где находится могила умершего 8 лет назад Евгения Осина

Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года. Ему было 54 года. Артист скончался в собственной квартире в Москве от остановки сердца.

Похоронили исполнителя хита "Плачет девушка в автомате" на Троекуровском кладбище столицы. Организовал панихиду и выкупил для Осина место на престижном московском погосте создатель группы "Ласковый май" Андрей Разин. Примечательно, что рядом похоронен сын продюсера.

Могила Осина почти три года стояла без памятника. Родные не всегда находили время очистить захоронение от мусора и сорняков. А о памятнике даже не было и речи. Правда, после пожара могилу обнесли оградкой.

После многочисленных публикаций СМИ друг Евгения Осина Андрей Разин пообещал заняться этим вопросом и найти деньги на памятник. Создатель "Ласкового мая" планировал провести концерт памяти певца и на вырученные деньги заказать монумент.

В итоге в августе 2021 года памятник появился. И поставили его не звездные друзья, а родственники артиста — дочь и бывшая жена. Уже пять лет поклонники артиста несут цветы к огромному мраморному кресту на могиле Евгения. Пространство вокруг обложили белым камнем, установили вазон. А по центру разместили фото Осина. Получилось просто, но действительно с душой.

Сегодня могила артиста выглядит ухоженной. Видно, что семья и поклонники часто навещают захоронение. Помимо живых и пластиковых цветов они приносят лампадки и фигурки ангелочков.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Отметим, что Евгения Осина остались две наследницы — признанная певцом, но не родная дочь Настя и девочка от второго брака Агния. Последняя получила в наследство от отца московскую квартиру и несколько мотоциклов.