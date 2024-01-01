Москвичам рассказали, ждать ли адской "европейской" жары

Первые июльские дни в Москве прогнозируются аномально жаркими — столбики термометров обещают подняться до 31 градуса. Об этом рассказал во вторник, 30 июня, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Как уточнил специалист, надолго эта жара не задержится, уже с пятницы, 3 июля, температура начнет понижаться. Кроме того, местами ожидаются небольшие дожди.

Москвичи и гости столицы могут не опасаться адской жары, которая охватила Европу — там воздух раскалился до 40 градусов и больше. Как пояснил Голубев, экстремальные температуры в европейских странах обусловлены приходом воздушных масс из Африки, но России это не грозит. Западный перенос воздуха и большое расстояние до столицы помешают проникновению перегретого воздуха, охлаждая его по пути, сообщает РИА Новости.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, которого цитирует ТАСС, подтвердил, что в средней полосе европейской части России такой жары, как в Европе, "даже близко не будет". Максимум, который ожидается в Москве, составит около 30-32 градусов, а его пик придется на четверг.

Тем временем Гидрометцентр России установил в Москве предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Как свидетельствует прогностическая карта предупреждений, из-за очень высокой температуры предупреждение будет действовать с полудня 1 июля до 18 часов 2 июля.

Еще в 2024 году эксперты ООН предупреждали, что Земля вступила в самую жаркую пятилетку за всю историю метеонаблюдений. Значительное влияние на изменение климата оказывают парниковые газы, а также смена фаз течений Ла-Нинья и Эль-Ниньо. Температуры на планете активно бьют рекорды.