Лерчек, которая утверждает, что у нее нет ни копейки, переехала в дом за 180 миллионов

Валерия Чекалина, более известная как блогер Лерчек, борется с раком четвертой стадии, а между курсами химиотерапии занимается спортом, воспитывает четверых детей, выходит в свет и даже запустила новый бизнес.

А теперь стало известно, что Валерия вместе с наследниками и возлюбленным Луисом переехала в новый дом. Особняк расположен на Новой Риге, в одном из элитных поселков Подмосковья. Площадь участка 23 сотки, на которых есть все для комфортной жизни: ухоженный газон, ландшафтный дизайн, система полива, детская игровая зона, крытый гараж на 1 авто, навес и открытая стоянка, на которой может поместиться до пяти машин.

Площадь дома составляет 660 квадратных метров. Дизайнерский ремонт выполнен в серо-белых тонах. В особняке пять спален. В каждой комнате, помимо больших кроватей и мест для хранения, есть собственная гардеробная и санузел. Кроме того, в доме имеются большая гостиная, бильярдная и тренажерный зал.

Интересно, что дом был выставлен на продажу за 180 миллионов рублей, но потом объявление сняли. И все же неизвестно, купила ли особняк Лерчек или арендовала. Отметим, что до этого Валерия жила в доме подруги, которая не брала с нее денег за проживание, передает Woman.ru.

Примечательно, что в мае Чекалина и ее экс-супруг продали свой недостроенный особняк в Agalarov Estate почти за миллиард рублей. До сделки блогеры не могли распоряжаться недвижимостью из-за долга перед ФНС в 175 миллионов рублей — его погасили, после чего ограничения сняли.

Ранее в интервью Лерчек утверждала, что экспериментальную терапию ей оплачивают друзья. Якобы у нее самой нет денег на столь дорогое лечение - не сэкономила, не инвестировала.

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