Возросло число пострадавших в результате атаки БПЛА на Егорьевск

Возросло число пострадавших в результате воздушной атаки киевского режима на подмосковный Егорьевск. По последним данным, опубликованным в "Максе" главой муниципального округа Дмитрием Викуловым, госпитализированы четыре человека.

Как написал Викулов, в результате падения беспилотника в Егорьевске на жилой частный дом пострадали пять человек - трое взрослых и двое детей. Ранее сообщалось, что шестимесячный ребенок скончался. Пострадавшие госпитализированы в Егорьевскую больницу с ранениями и травмами различной степени тяжести.

Один пострадавший от госпитализации отказался, ему оказана помощь на месте. Оперативные службы Егорьевского округа работают на месте происшествия, проводят мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотников.