Киев оценил вероятность вступления Минска в конфликт

Беларусь гарантированно вступит в конфликт на Украине, если Киев атакует первым. Заключение аналитиков публикует украинское издание "Страна.ua".

По мнению экспертов, заявления Киева с угрозами могут вести к тому, что Беларусь будет и дальше проводить подготовительные оборонительные мероприятия. В частности, Минск может призывать резервистов и развернуть военное строительство на границе с Украиной. Но в войну он гарантированно вступит, только если Владимир Зеленский реализует свои угрозы и первым атакует, пишет издание.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в Россию. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в резиденции на Валдае. На следующий день лидеры продолжили переговоры в расширенном и полностью закрытом для прессы формате.