ФРГ и Нидерланды открыли в Эстонии военный центр для сдерживания России

Германия и Нидерланды создали в Эстонии военный командный центр, главной функцией которого называют сдерживание России.

Как пишет Bloomberg, новый центр станет тактическим штабом для части восточного фланга НАТО и примет под командование подразделения Североатлантического альянса, размещенными в Эстонии и Латвии, а также национальные части сухопутных войск.

В случае "наихудшей атаки российских войск" пресловутый командный центр займется обороной региона.

Примечательно, что Министерство обороны Литвы признало, ссылаясь на данные своей разведки, что нет никаких оснований говорить о подготовке Россией "крупномасштабного военного нападения" на страны Балтии.

При этом британские СМИ пишут, что заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о ядерном сдерживании на фоне угрозы глобальной войны стало "суровым предупреждением всему миру", которое не стоит игнорировать.