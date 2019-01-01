Судя по фотографиям, которые опубликовали французские СМИ, взрыв в Монако был довольно сильным. Бомба находилась в рюкзаке, оставленном у подъезда жилого дома. И была начинена поражающими элементами. Оттого в первые часы власти княжества заявили, что это теракт. Однако к утру вторника изменили формулировку: "Мы проводим расследование по обвинению в покушении на убийство. И, соответственно, не рассматривает произошедшее как теракт".

К этому следователей, видимо, подтолкнула личность мужчины, пострадавшего в результате взрыва.

"Целью нападения был Вадим Ермолаев - украинский олигарх. В середине 90-х годов он основал компанию, которая занимается недвижимостью, агробизнесом, производством стройматериалов и промышленным производством. Его состояние, по данным журнала "Форбс", оценивается в несколько сотен миллионов долларов", - пишут СМИ.

Ермолаев родом из Днепропетровска. Помимо прочего через своего сына, который также пострадал от взрыва, он курировал работу мошеннических колл-центров. В 2019 году получил гражданство Кипра, отказавшись от украинского паспорта. А в 2023-м Зеленский ввел санкции против Ермолаева, который, по данным украинских журналистов, не хотел спонсировать режим.

Впрочем, очевидный украинский след, ведущий прямо на Банковую, следователи, скорее всего, проигнорируют. Тем более, что по горячим следам не удалось задержать мужчину, который оставил рюкзак с бомбой. А это открывает широкое поле для различных инсинуаций.

"Мы не задержали подозреваемого, но в координации с французскими властями мы преследуем его, чтобы установить личность и задержать. Я надеюсь, это случится быстро", - сказал Стефан Тибо, прокурор Монако.

Полиция смогла отследить его до города Босолей. А затем потеряла. Вполне возможно, предполагают некоторые украинские журналисты, там его уже ждала машина. Может быть, и с дипломатическими номерами, на которой предполагаемый убийца мог отправиться в сторону Украины. Впрочем, все эти обстоятельства не грозят киевскому режиму никакими последствиями. Главное, чтобы война продолжалась. Денег на это Евросоюз не жалеет, сегодня был выделен первый транш из обещанных 90 миллиардов евро.

То, что киевский режим будет использовать эти дроны для террористических атак на гражданские объекты, а также для убийства мирных граждан, Запад в принципе не волнует. Это показало и очередное заседание Совбеза, на котором Минск призвал осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими спортсменами. Однако поддержали призыв лишь Россия, Китай, Греция и Либерия. Остальные снова предпочли отмолчаться. Наш представитель в ООН заявила, что в смерти мирных граждан виновны и западные спонсоры украинских террористов. Они продолжают накачивать режим оружием. Параллельно идет подготовка и к войне с Россией. Для этого в Эстонии открыли новый командно-тактический центр НАТО.

Какие уж тут переговоры, когда градус военной истерии в Европе зашкаливает. А ставка делается на стратегическое поражение России в украинском конфликте, куда подкидывают новые дрова и ЕС, и Великобритания.