Нытинг или решала: россиянам предложили необычные интернет-услуги

Российский рынок услуг пополнился новыми необычными предложениями. В Сети можно найти "свободные уши" для желающих излить душу, решалу для разбирательств с другими людьми и многое другое.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на "Авито Услуги", примером необычной интернет-услуги можно считать нытинг. Так называют предложение выслушать любые жалобы и недовольство заказчика — на погоду, близких, коллег и начальство, жизнь в целом. Исполнитель услуги, в отличие от собеседников в реальной жизни, не станет читать нотации и стыдить за слабость — он поддержит разговор в нужном настрое.

Случается, что россияне нанимают людей для отстаивания своих интересов. Например, опоздавший на встречу, проигравший в споре или проштрафившийся иным способом платит исполнителю за то, что тот найдет оправдание проступку и докажет правоту заказчика.

Люди нередко готовы платить тем, кто согласится занять очередь за каким-то товаром или услугой и отстоять в ней вместо заказчика.

Предусмотрено решение для тех, кто стесняется или не любит общаться по телефону — например, для записи в какое-то учреждение, решения бытовых вопросов или взаимодействия с организациями. Исполнитель сделает нужный звонок, выяснит интересующие сведения, урегулирует ситуацию.

В России продолжается активная цифровизация различных сфер жизни. Глава кабмина Михаил Мишустин рассказал, что уже каждая пятая организация применяет цифровые платформы. Охотно пользуются различными сервисами и решениями граждане. Например, семь из десяти россиян рассчитываются через систему быстрых платежей.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что необходимо "находить оптимальные решения" в вопросах ограничения связи и мобильного интернета в связи с оперативной работой по предотвращению террористических актов. Президент признал, что подобные отключения сейчас неизбежны, но потребовал учитывать жизненно важные интересы граждан, "ради которых мы все и работаем".