Мединский допустил объединение экзаменов по обществознанию и истории

В российских школах можно было бы объединить выпускные государственные экзамены по обществознанию и истории. Такое мнение высказал во вторник, 30 июня, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента России Владимир Мединский.

Как отметил Мединский, он поддержал бы инициативу о таком объединении экзаменов при соблюдении "пропорции примерно 8-2 в пользу истории".

При этом эксперт подчеркнул, что решение по данному вопросу остается за Министерством просвещения, а если оно будет принято — объединение экзаменов на практике может занять не менее трех лет, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что устный экзамен по истории для девятиклассников планируется впервые провести в марте-феврале 2028 года. Это нововведение — такую форму аттестации решили сделать обязательной. При этом для одиннадцатиклассников аналогичный экзамен на обязательной основе пока вводить не собираются. Выпускники по-прежнему могут выбрать историю как предмет для сдачи Единого госэкзамена по своему усмотрению.

Что касается Единого государственного экзамена по обществознанию, министр просвещения России Сергей Кравцов отмечал, что изменения в ЕГЭ по обществознанию планируется внести через два года — выпускники следующего учебного года могут не беспокоиться. Сейчас же "ребята учатся по действующей программе".