АКОРТ высказалась о вероятности подорожания продуктов из-за ситуации с топливом

Пока рано говорить о риске подорожания продовольственных товаров из-за роста цен на топливо. Такое мнение высказал во вторник, 30 июня, председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Глава отраслевого объединения ретейлеров подчеркнул, что крупные федеральные торговые сети поддерживают логистическую устойчивость за счет развития собственной инфраструктуры, маршрутизации и распределительных центров. Помогает и АКОРТ, совместно с участниками рынка прорабатывая оптимизацию топливных издержек.

С учетом этого говорить о каком-либо прямом и неизбежном переносе роста цен на топливо в розничную цену продуктов преждевременно, цитирует Богданова ТАСС.

Тем временем в Министерстве промышленности и торговли России заверили, что контролируют ситуацию с наличием топлива у ретейлеров. Системных жалоб на нехватку топлива, необходимого для поставок продуктов в магазины, ведомство не получало. В то же время Минпромторг пообещал, что при возникновении затруднений все необходимые меры будут приняты.

Российские власти продолжают реализацию комплекса мер, направленных на стабилизацию внутреннего топливного рынка. В Кремле рассказали, что Россия обсуждает с другими странами возможность импорта нефтепродуктов — мы готовы ввозить топливо, если будут найдены договоренности по приемлемым ценам. Называть конкретные страны, у которых Россия может закупать топливо, в администрации главы государства отказались.

Вице-премьер Александр Новак, который в федеральном кабмине курирует топливно-энергетический комплекс, велел региональным властям работать над повышением эффективности использования топливных ресурсов и выстраиванием взвешенного подхода к их распределению.