"Просто омерзение!": Катя Гордон публично врезала Елене Товстик

Елена и Роман Товстик развелись в прошлом году, но бывшая жена продолжает публично жаловаться на миллиардера. Пока Роман строит новую семью с Полиной Дибровой, многодетная мама сетует, что едва сводит концы с концами.

"Он дискредитирует мать своих детей. Отказывается платить за детские сады, кружки, тренировки, летние лагеря и прочее. Какая с его стороны может быть забота о детях когда уничтожает их мать?! Роман бросил меня, беременную, с пятью детьми и улетел в Аргентину на отдых", — поделилась Елена своей болью с подписчиками в соцсети.

Однако Товстик вместо поддержки получила в ответ упреки. Юрист Катя Гордон эмоционально ответила на жалобы Елены. "Вам обоим на детей плевать. Просто омерзение", — написала адвокат.

Ранее Елена Товстик публично обвинили Полину Диброву, что та разрушила ее семью. Мол, под видом подруги пробралась в дом и увела мужчину. Бывшая жена телеведущего все обвинения отрицает. По словам Полины, с Еленой она не общалась около 10 лет.

"Лена обиделась, что не стала крестной Ильи (младший сын Полины и Дмитрия Дибровых, — прим. ред.). Но никто никому ничего не обещал, поэтому крестной Ильи стала моя близкая подруга Светлана", — рассказала Диброва в интервью Лауре Джугелии.