Пропавшая Рената Литвинова нашлась в США

Рената Литвинова уже четыре года живет в Париже. Актриса купила роскошную 100-метровую квартиру в самом центре столицы Франции.

В кино Рената почти не снимается, сейчас она предпочитает играть на сцене. Литвинова колесит по миру со своим спектаклем. Кроме того звезда сериала "Граница. Таежный роман" активно ведет соцсети, рассказывая о заграничной жизни.

Когда две недели назад Рената пропала из Сети, народ забил тревогу. Тишина в блоге испугала поклонников актрисы. В комментариях под последним постом Литвиновой люди спрашивали, все ли с ней в порядке.

Оказалось, что актриса улетела в США. "Я в Нью Йорке. Город мне нравится!" — заявила знаменитость, опубликовав свежий снимок.

В Америке у Литвиновой прошла фотосессия. Она снялась в интерьерах элитного отеля The Fifth Avenue на фоне цветастых гобеленов с изображением насекомых, а также в коридорах гостиницы.

Напомним, ранее Рената рассказывала, что мечтает состариться в столице Франции. "Боже, я всегда говорила, что у меня будет шампанское на столе, буду таскаться в старости по кафе, делать укладки, носить красивые вещи. Господи! И радоваться этой жизни, что и вам всем советую!" — делилась актриса.