Всероссийская неделя правовой помощи семьям пройдет в Москве с 6 по 12 июля

С 6 по 12 июля во всех субъектах Российской Федерации, включая Москву, состоится Всероссийская неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи.

Всю неделю москвичи и гости столицы смогут совершенно бесплатно получить профессиональные юридические консультации, посетить лекции и семинары по вопросам защиты интересов семей. Особое внимание будет уделено оказанию правовой поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей.

Мероприятие организовано Главным управлением Минюста России по Москве.