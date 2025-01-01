Брюссель опроверг подготовку полного запрета шенгенских виз для россиян

Еврокомиссия не подтверждает публикации ряда средств массовой информации о якобы проработке тотального запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России.

Как заявил во вторник, 30 июня, официальный представитель ЕК Маркус Ламмерт, речь идет только про "целевые ограничительные визовые меры в рамках предстоящего пересмотра визового кодекса".

Чиновник также напомнил, что с ноября 2025 года в Евросоюзе действуют ограничения, в рамках которых многократные шенгенские визы российским гражданам "в принципе больше не выдаются".

Между тем заместитель главы думского комитета по туризму Сергей Кривоносов предупредил, что если Евросоюз все-таки решится на полный запрет шенгенских виз для россиян, хуже станет самой Европе. Парламентарий напомнил, что российские туристы традиционно являлись важной частью туристического рынка многих европейских стран, обеспечивая доходы гостиницам, ресторанам, музеям, транспортным компаниям и малому бизнесу.

Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Егор Кайль, которого цитирует РИА Новости, отметил, что в случае запрета выдавать россиянам шенгенские визы туристический поток из России перераспределится. Часть граждан будет ездить в страны Азии и Ближнего Востока, а часть — в те государства Шенгенской зоны, которые откажутся поддержать запрет. По мнению Кайля, такие страны Европы окажутся в выигрыше, ведь получат не только свой обычный турпоток, но и добавочную часть.