Ирина Винер появилась на вечеринке Утяшевой в наряде с розовыми перьями и произвела фурор

Ляйсан Утяшева на днях отметила день рождения. Двукратной чемпионке Европы по художественной гимнастике исполнился 41 год.

На банкет в честь именинницы пришли ближайшие друзья семьи: Светлана Бондарчук, Влад Лисовец, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и другие знаменитости. Конечно же Ляйсан пригласила своего тренера Ирину Винер.

Прославленная наставница гимнасток за вечер сменила два наряда. Появилась Винер на празднике в элегантном черном костюме и шелковой рубашке. А позже Ирина Александровна сменила классический наряд на дерзкий образ. Тренер переоделась в брючный костюм цвета фуксия со страусинными перьями и дополнила образ туфлями Chanel.

Легендарный тренер зажигательно танцевала с именинницей и произвела фурор. Кроме того Ирина Александровна выступила с поздравительной речью. Винер вспомнила, как впервые увидела Утяшеву в Японии, где та выступала за российский клуб. Наставница поразилась данным и красоте спортсменки. Винер также рассказала, что ласково называет свою ученицу "Лисичка".

"Ирина Александровна, абсолютная легенда! А какие это были танцы!" — поделилась эмоциями Ляйсан.

Отметим, что сама Утяшева выбрала для праздника серебристое платье с черным жилетом и кроссовки на массивной подошве. Муж именинницы Павел Воля на вечеринке появился в черной футболке и классических брюках.