Разведка Швеции сделала тревожное заявление о России: "Назад пути нет"

Ухудшение российско-шведских отношений не является временным явлением. С таким мнением выступил руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон.

По утверждению главы разведслужбы скандинавского королевства, Москва и Стокгольм находятся "в затяжном стратегическом противостоянии", причем этот кризис вряд ли временный.

Нильссон, которого цитирует Bloomberg, обвинил в деградации отношений двух государств российскую сторону. Он заявил, что "Россия выбрала свой путь, и дороги назад нет".

Ранее в Стокгольме уже утверждали, что Россия представляет собой главную военную угрозу для Швеции и всего Североатлантического альянса, причем угрозу "серьезную и конкретную", а также постоянно нарастающую.

При этом спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что у властей Швеции есть возможность раскаяться, невзирая на предпринятые ими враждебные действия.