Экономист Григорьев назвал Россию единственным надежным поставщиком нефти на международный рынок

Переговоры между делегациями США и Ирана в столице Катара Дохе во вторник не состоялись. Сообщается, что они могут пройти в среду 1 июля, но будут не прямыми, а через посредников. Тегеран заявил, что время начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании. Речь идет, в частности, о незамедлительном и постоянном прекращении военных действий, в том числе в Ливане, а также об условиях прохода судов через Ормузский пролив и размораживания иранских активов. Пока сохраняется 60-дневное перемирие между сторонами, движение кораблей осуществляется регулярно, хотя и не без инцидентов. Начала снижаться и цена нефти на мировых рынках.

Ситуацию на нефтяных рынках с ведущим программы "События. 25-й час" обсудил Леонид Григорьев, научный руководитель Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ.

- Победил Трамп в конфликте с Ираном или проиграл. На разные лады все это обсуждают, но суда через Ормузский пролив вроде бы проходят свободно. И хотя Тегеран не прибыл на переговоры с американцами в Доху, все-таки американцы, видимо, поставки нефти стали более-менее контролировать. Интересный нюанс. Трамп приказал бензину в Соединенных Штатах подешеветь до 2,5 долларов. Он в силах регулировать рыночную экономику США?

- Постепенно он, по-моему, привыкает к мысли, что может. Но раньше нельзя было одно - он сделал, там другое - он сделал. Может и это. Давайте сначала вернемся на секунду. Почему бензин? Дело в том, что американский избиратель разделён очень жёстко на двух партиях и внутренняя пропаганда устроена очень интересно. Свои источники слушают республиканцы, свои демократы. Они друг друга не слушают. Но про бензин знают все.

- Но ведь победитель в войне должен обеспечить американцам дешевый бензин, так?

- Он должен обеспечить американцам ощущение, что он победил и обеспечил дешевый бензин. Другое дело, как устроена американская нефтеперерабатывающая промышленность. Там очень низкая маржа, то есть доля прибыли в цене. Поэтому цена бензина определяется, конечно, прежде всего, внутренней нефтью. Но внутренняя нефть, у неё нет какой-то совсем уж независимой оценки. Она очень часто подстраивается под внешнюю, потому что глупо продавать нефть сырую дёшево, если её можно вывезти в полтора раза дороже. Поэтому, когда он говорит, что хочет бензин, он не может передать на НПЗ: продайте по 2,5 доллара. А почём они купили-то? Если они купят по 3, как они продадут по 2,5? Поэтому это как бы послание нефтяным компаниям: "Ребят, 4 месяца до выборов, вы снижаете цену нефти для НПЗ, мы выиграем выборы и идем дальше к светлому будущему".

- Смотрите, но при этом Ормузский пролив все равно остается зоной риска. Вот Тегеран не захотел в Доху на переговоры приехать, и не приехал. При этом в самый разгар кризиса, когда цены скакали как на качелях, кто обеспечивал стабильность на рынках Юго-Восточной Азии? Россия была самым надежным поставщиком. Несмотря на все санкции, захват танкеров, якобы нашего теневого флота, все потолки цен на нефть, Россия стабильно Азию обеспечивала нефтью.

- Это, пожалуй, самое интересное, что есть сейчас в нефтяном рынке, который страшно политизировался. Венесуэльская нефть контролируется, потому что все деньги венесуэльские идут через "Ситибанк" в Нью-Йорке. Куда ты денешься, если все деньги тут? Ближневосточная нефть в значительной мере идет в Европу. Они пытаются ей заместить отчасти нас. Не все получается, но пытаются. Да, но кто снабжать будет Индию, Китай и Юго-Восточную Азию? И вот здесь обнаруживается, что все равно в глобальном балансе мы играем огромную роль. Кроме того, если брать политический момент, как выясняется, мы единственные по-настоящему, кто поставляет коммерческую нефть по контрактам без задней мысли и санкций. Поэтому мы заработали очень хорошую репутацию, устойчивость у поставок, конечно, всем, кого это волнует и кто хотел бы не зависеть от политических факторов. Это важно очень.