ПВО сбила 179 дронов ВСУ над российскими регионами в ночь на 1 июля

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение ночи на 1 июля дежурные средства ПВО сбили 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что в период с 21.00 мск 30 июня до 8.00 мск 1 июля дроны ВСУ перехвачены и уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской и Пензенской областей. Беспилотники сбиты также над Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской, Ульяновской областями. Украинские БПЛА ликвидированы над Краснодарским и Ставропольским краем, Московским регионом, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В некоторых российских регионах режим беспилотной опасности сохраняется. В частности, с предупреждением обратилась к жителям пресс-служба правительства Челябинской области. О возможной атаке БПЛА сообщил и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Отмечается, что возможны временные перебои в работе связи.