Новости СВО: штурмовики Южной группировки продолжают зачистку Константиновки

По тыловым районам противника сегодня ночью били российские войска. Серия взрывов прогремела в Днепропетровской области. Целью атаки были АЗС. Кадры публикуют в местных социальных сетях.

В районе временно оккупированного Запорожья обесточены предприятия, работавшие в интересах ВСУ. Также взрывы гремели в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В Минобороны подчёркивают: это ответ на террористические удары по территории нашей страны.

В зоне спецоперации штурмовые отряды Южной группировки продолжают зачистку Константиновки. По боевикам, которые пытаются сбежать из города, бьёт наша артиллерия. Точными ударами ликвидирована очередная группа националистов, которая скрывалась в жилой застройке.

В районе Красного Лимана операторы беспилотников ведут охоту за вражескими дронами. Обнаружив украинский коптер, расчёт ФПВ-перехватчиков тараном сбил БПЛА противника. В зоне ответственности Центральной группировки экипаж вертолёта Ми-28 уничтожил замаскированную бронетехнику ВСУ.