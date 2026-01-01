Погода в Москве откатится к показателям мая после аномальной жары

После пары дней аномальной жары в Москву вернется погода, больше характерная для мая, нежели для июля. С таким предупреждением выступил во вторник, 30 июня, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Как рассказал эксперт в соцсетях, в субботу, 4 июля, к столичному региону приблизится активный циклон, который закроет небо плотными облаками, спровоцирует кратковременные дожди с грозами и опустит температуру воздуха до 22–24 градусов. В воскресенье, 5 июля, облачный вихрь уйдет в Верхневолжье, попутно формируя пасмурную и дождливую погоду.

При этом термометры покажут, в лучшем случае, 20 градусов тепла — это существенно ниже июльской климатической нормы и соответствует маю, цитирует Леуса АГН "Москва".

Весной специалисты предупреждали, что в 2026 году Эль-Ниньо с высокой долей вероятности превратится в супер-Эль-Ниньо. Это угрожает миру затяжными периодами аномальной жары и засухи из-за формирования блокирующих антициклонов.

Европейские страны уже столкнулись с чудовищной жарой. Парижские морги переполнены жертвами погодной аномалии, закрыты некоторые достопримечательности, в том числе Эйфелева башня и Лувр. Британцы отменили конференцию о последствиях этой самой жары в рамках Лондонской недели борьбы с изменением климата.

Однако москвичам адская "европейская" жара не грозит. Западный перенос воздуха и большое расстояние до российской столицы мешают проникновению перегретых воздушных масс из Африки, от которых страдает Европа.