Зумеры оказались непригодны для решения проблем рынка труда: "Новая реальность"

Зумеров (поколение Z, представители которого родились в период примерно с середины 1990-х годов до начала 2010-х годов) непросто вовлечь в трудовую деятельность, поскольку "у них какие-то другие запросы". Об этом рассказал во вторник, 30 июня, министр экономического развития России Максим Решетников.

Как пояснил политик в интервью "Вестям", статистика подтверждает: большинство зумеров, трудоустроившись, в течение года покидает место работы и даже меняет профессию.

Представители этого поколения демонстрируют собственные требования к трудовому коллективу, пониманию качества работы и даже "к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом", отметил министр.

Особое недовольство работодателей, по словам Решетникова, вызывает отношение молодежи к переработкам: зумеры четко разделяют трудовую деятельность и личное пространство, пресекая попытки начальства влиять на досуг и всё, что не относится к работе.

Глава Минэкономразвития резюмировал: "С этим надо работать, это новая реальность".

Ранее Максим Решетников предупредил, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация из-за рекордно низкого уровня безработицы. По словам политика, это "делает ситуацию крайне непростой для работодателя, потому что людей по многим направлениям не хватает".

При этом уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в 2025 году 1,2 миллиона подростков вышли на рынок труда — молодежь изъявляет стремление трудиться не только в каникулы, подростки хотят заниматься значимым трудом. Однако предложений по трудоустройству ребят пока недостаточно, отметила омбудсмен.