Бойцы группировки войск "Восток" в Запорожской области остатки обороны противника атаковали сразу несколькими средствами. Артиллеристы уничтожили ряд опорников, чем дезориентировали националистов, расчеты БПЛА нанесли точечные удары по более укреплённым пунктам ВСУ, а штурмовики уже зачистили жилые постройки от затаившихся в брошенных домах радикалов. В результате такой командной работы в Запорожье освобождены населенные пункты Ровное и Лесное, а в ДНР – Малиновка.

"Продолжено продвижение в глубину обороны противника. В течении суток противник потерял в том числе 11 подразделений беспилотных систем, свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину, 6 автомобилей, два пункта боепитания, 7 станций спутниковой связи Старлинк, 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 33 пункт управления беспилотной авиацией", - сообщил Михаил Герасимов, офицер пресс-центра группировки "Восток".

На Добропольском направлении продвигается вперед группировка войск "Центр". Бойцы взяли под контроль логистические маршруты формирований ВСУ. По ним радикалам передавали на передний край боеприпасы и продовольствие.

А в районе населенного пункт Родинское Донецкой народной республики один из военнослужащих группировки проявил настоящее мужество. Во время эвакуации пятерых мирных жителей отвлек БПЛА противника, приняв удар на себя.

Эта же группировка войск отличилась и на Днепропетровском направлении. Расчеты гаубиц Д-30 несколькими точными выстрелами стерли с лица земли опорный пункт ВСУ, замаскированный в лесополосе. При этом орудие располагалось на расстоянии 11 километров от цели. Стрельба велась с замаскированных позиций, поэтому противник даже не понял, кто и с какой стороны нанес удар. Главный враг для наших гаубиц – это дроны. Поэтому бойцы в считанные секунды маскируют орудие и так же быстро готовы к бою.

В Красном Лимане наши разведчики с воздуха заметили в городской застройке замаскированный украинский пункт управления БПЛА. Координаты быстро передали операторам ударных коптеров группировки войск "Запад", которые оперативно уничтожили опорник. А расчёты FPV-дронов поразили несколько роботизированных комплексов ВСУ. Машины подвозили на позиции радикалам боеприпасы и продовольствие. В результате такие тактические действия значительно ослабили оборону противника в этом районе и обеспечили дальнейшее продвижение российских штурмовых подразделений.