Переговоры между делегациями США и Ирана в Дохе так и не состоялись

Переговоры между делегациями США и Ирана в столице Катара Дохе 30 июня не состоялись. Они могут пройти в среду, 1 июля, но, вероятно, будут не прямыми, а через посредников.

Тегеран заявил, что время начала переговоров между США и Ираном по окончательному соглашению зависит от того, когда американская сторона выполнит положения меморандума о взаимопонимании. Речь идет об условиях прохода судов через Ормузский пролив и размораживания иранских активов, а также о постоянном прекращении боевых действий, в том числе в Ливане.

Пока что сохраняется 60-дневное перемирие. Движение кораблей осуществляется регулярно. Цена нефти на мировых рынках начала снижаться.

Ранее США и Иран решили продолжить переговоры после взаимных ударов. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".