В Госдуме объяснили, кого затронут новые требования к переводам по СБП

Транзакции в Системе быстрых переводов (СБП) по обновленным правилам с 1 июля должны сопровождаться указанием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН). Однако это распространяется не на граждан, а на банки, рассказал во вторник, 30 июня, председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Как подчеркнул парламентарий, для обычного россиянина с 1 июля в этой сфере ничего не меняется. Перевод по номеру телефона будет доступен точно так же, как сейчас.

Передача ИНН соответствующим ведомствам при операциях по СБП — это обязанность кредитно-финансовых организаций, которые обмениваются данными между собой в общей инфраструктуре Системы быстрых переводов, пояснил Демин.

Депутат также уточнил, что речь идет не про ужесточение регулирования, а про повышение прозрачности транзакций, чтобы поспособствовать борьбе с мошенничеством, сообщает ТАСС.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев попросил Федеральную налоговую службу разъяснить, станут ли с 1 июля переводы по СБП между родственниками считаться доходом. Парламентарий рассказал об обращениях россиян, которые испугались требования указывать ИНН и сочли, что обычные переводы могут быть восприняты как доход и стать основанием для налоговой проверки.

Ранее в пресс-службе Центробанка уточняли, что условия переводов по СБП для граждан и бизнеса, включая размеры тарифов, остаются прежними. Так регулятор отреагировал на сообщения о том, что в России вводится дифференцированная шкала оплаты за переводы, если одной из сторон выступает коммерческая структура.