В Госдуме предложили создать государственный алиментный фонд

На рассмотрение Государственной думы внесены поправки, предусматривающие создание государственного алиментного фонда. Предполагается, что это облегчит жизнь детям, чьи родители отказываются выплачивать алименты.

Авторами законодательной инициативы выступили депутаты фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Согласно их задумке, если один из родителей перестанет платить алименты, ребенок сможет получать деньги через государственный фонд. Затраченные средства государство само будет взыскивать с неплательщика.

Парламентарии подчеркивают, что при такой схеме детям не придется месяцами ждать положенных выплат, пока идут разбирательства, сообщает РИА Новости.

Ранее прозвучало предложение принудительно трудоустраивать тех, кто "имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты". Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова указывала, что многие неплательщики ссылаются на отсутствие работы как на причину неисполнения обязанности по содержанию ребенка.

Татьяна Москалькова в период работы уполномоченным по правам человека заявила, что полагающиеся детям от родителей алименты следует выплачивать и по достижении совершеннолетия, если дети еще не закончили школу и не могут себя финансово обеспечивать. Также омбудсмен одобрительно высказывалась об идее создания государственного алиментного фонда.