Украина хочет признать "теневой флот", предписываемый России, своими законными военными целями. Киевский режим недоволен тем, что такие суда якобы нарушают антироссийские санкции, продолжая перевозить энергетические ресурсы.

Вице-премьер Украины Алексей Кулеба заявил в обращении к Международной морской организации, что "перевозка подсанкционных нефтепродуктов финансирует российскую агрессию, поэтому такие суда не могут считаться обычным гражданским транспортом".

С учетом этого представитель верхушки киевского режима призвал считать пресловутый "теневой флот" законными мишенями для ударов, пишет Financial Times.

Российские власти ранее указывали на опасность беспредела, который устроили украинские боевики на Черном море. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала терактом налет дрона ВСУ на турецкое судно, шедшее под флагом Вануату и перевозившее сухой груз из Одессы. Чиновница подчеркивала, что мировое сообщество должно беспристрастно расследовать подобные преступления и обеспечить "ясную публичную реакцию и осуждение со стороны всех прибрежных стран".

В июне грузовые суда "Натра" и "Циркон" были атакованы беспилотниками ВСУ в Азовском море. Зерновозы следовали из Турции в Ростов-на-Дону под погрузку зерна. В экипажи судов входили 25 граждан Азербайджана, в результате атаки пятеро из них погибли.