Российский лидер Владимир Путин ясно дал понять Западу, что Москва готова решительно ответить на нарушение своих "красных линий". На это обратили внимание китайские журналисты.

Как пишет Military China, серьезным предупреждением стало заявление Путина о том, что Россия испытывает беспрецедентно грубое давление со стороны западных элит, однако ей хватает сил и воли противостоять недружественным силам.

Западу необходимо тщательно подумать, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении России, подчеркивается в публикации, ведь российские власти уже четко показали способность к эффективной адаптации в ответ на попытки принудительных мер. Это ставит западные государства в трудное положение, несмотря на публичные решительные заявления антироссийского характера, цитирует китайский материал РИА Новости.

Эксперты из Поднебесной уже указывали Западу на серьезности предупреждений президента России. В частности, в случае попытки блокады Калининградской области враждебный Запад может получить жесткий ответ со стороны Москвы, вплоть до применения ядерного оружия, поскольку это допускает российская стратегия ядерного сдерживания.

В то же время Москва не раз подчеркивала готовность к выстраиванию диалога и мирному сосуществованию. Владимир Путин отмечал, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения, тем более что сейчас равноправный диалог особенно актуален.