Отгородиться от России любой ценой. Чем бы еще уязвить Россию, ограничить Россию… Навязчивая идея европейских элит: нанести стратегическое поражение Москве все больше переходит в формат мелких подлостей. Там даже предложили запретить туристические визы для граждан России.

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт не без гордости сообщил журналистам, что ограничивая выдачу виз, Европа принимает меры по устранению рисков для безопасности. Но отказывать русским туристам во въезде пока не готовы. В соцсетях комментируют: "Обращаясь с русскими как с чужаками — не жалуйтесь, когда чужаки нанесут ответный удар"

Европейские элиты готовы тысячами завозить мигрантов. А вот русских надо запретить на территории ЕС? Как русский газ?

Лидер партии Альтернатива для Германии Алиса Вайдль напоминает немцам, что "дешевая энергия из России была залогом успеха лозунга "Сделано в Германии". Отказ от российских энергоресурсов отбросил Германию "на годы назад", были потеряны сотни тысяч рабочих мест. Потери от сокращения числа российских туристов в Европе тоже ощутимые. До 2022 года по данным Всемирной туристической организации ООН наши граждане тратили в Европе 35-36 миллиардов евро в год. И простых европейцев пугают не русские туристы, а поток нелегальных мигрантов. Новости о нападениях из Германии приходят почти каждую неделю.

Официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт, с гордостью описывающий прогресс в визовых ограничениях для русских, не смог ответить на вопрос журналиста: а сколько гостей из России побывали в Евросоюзе в прошлом или позапрошлом году. Ответа нет. Нелегальные мигранты лучше, чем российские туристы? У вас в действительности все не так как на самом деле.