Правительство России закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией

Российские власти приняли решение о закрытии ряда погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС со ссылкой на распоряжение.

Меры будут действовать с 1 июля.

Уточняется, что Санкт-Петербург - Финляндский и Выборг в числе закрытых железнодорожных погранпереходов.

Известно также, что на российско-эстонском участке ограничения коснутся пункта Печоры-Псковские, на российско-латвийском - Пыталово.

Ранее стало известно, что ФРГ и Нидерланды открыли в Эстонии военный центр для сдерживания России. Читайте подробности на сайте "ТВ Центра".