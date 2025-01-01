Президент России Владимир Путин принял решение ввести в состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам статс-секретаря — заместителя министра обороны, председателя фонда "Защитники Отечества" Анну Цивилеву.

Как следует из президентского указа, опубликованного во вторник, 30 июня, на официальном портале правовой информации, Анна Цивилева включена также в состав президиума Совета по нацпроектам.

В Министерстве обороны Анна Цивилева занимается организацией социального и жилищного обеспечения военнослужащих. Это соответствует ее функциям как руководителя государственного фонда "Защитники Отечества".

Встречаясь с Цивилевой в конце 2025 года, президент высоко оценивал ее работу на поприще помощи участникам спецоперации. Владимир Путин подчеркивал, что глава фонда относится к своему делу с большим душевным теплом: "И я вижу, что ребята наши это видят, чувствуют, понимают и поддерживают вашу работу" (цитата по официальному сайту Кремля).