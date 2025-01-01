Перечень "неженских" профессий в России сократили в четыре раза

Список профессий, недоступных для женщин, за минувшие годы сократился в четыре раза. Об этом рассказала во вторник, 30 июня, первый заместитель министра труда и социальной защиты Ольга Баталина.

Как пояснила представитель Минтруда, произошло это благодаря цифровизации и появлению безопасных методов производства: женщинам стали доступны профессии, прежде характеризовавшиеся тяжелым физическим трудом и особо вредными условиями работы.

Например, в России появилась первая женщина — машинист грузового локомотива. Как уточнили в "Российских железных дорогах", первопроходцем в этой сфере стала Ирина Милосердова. Свой выбор она назвала полностью осознанным, а преподаватели высоко оценили ответственность и целеустремленность девушки.

При этом сохраняются в России и традиционно женские отрасли. Баталина уточнила, что к ним относятся медицина, образование, культура, спорт, социальная защита и социальное обслуживание. Речь идет именно про те сферы, которые создают "по кирпичикам наше социальное благополучие", от рождения до зрелого возраста (цитаты по РИА Новости).

Президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам и гостям Второго форума женщин Севера, подчеркнул важнейший вклад представительниц прекрасного пола в ключевые отрасли экономики, науку, творчество и общественную деятельность. Особую гордость внушает то, что женщины осваивают профессии, которые прежде были им недоступны. Так, именно гражданка России в 2025 году впервые в мировой истории встала на капитанский мостик атомного ледокола.