Семеро детей проглотили осколки в каше в подмосковном Пушкино

Семеро детей проглотили осколки стекла в каше, которую подавали в игровом центре в подмосковном Пушкино. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на источники.



Медицинская помощь понадобилась детям от 3 до 14 лет — двух госпитализировали, ещё пятеро отказались от больницы. Состояние всех пострадавших оценивается как средней тяжести.



В областной прокуратуре уже обратили внимание на инцидент.



"Пушкинская городская прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в связи с размещенной в СМИ публикацией о травмировании детей в развлекательном комплексе", — говорится в сообщении.