Два человека пострадали в результате ДТП с автобусом с 27 детьми в Красноярском крае

Ребенок и сопровождающий пострадали в результате ДТП с автобусом, перевозившим 27 детей в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГУ МВД региона.

Как стало известно, автобус следовал из детского лагеря, как вдруг навстречу ему вылетел легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса съехал на обочину с последующим опрокидыванием.

За рулем машины оказалась уснувшая женщина, пояснили в министерстве.

На месте продолжают работать следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.