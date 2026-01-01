Что изменится в России с 1 июля 2026 года: краткий обзор

Сегодня в России вступает в силу ряд нововведений и изменений. Они затронут разные сферы жизни: от покупки жилья и оформления социальных выплат до получения кредитов.

В частности, это касается регистрации сделок с недвижимостью. С 1 июля, если они проводятся дистанционно, подтвердить свою личность для Росреестра можно с помощью биометрии.

С этого дня родителям открыт доступ к банковским справкам детей. Достаточно предъявить свидетельство о рождении или усыновлении, и банки смогут предоставить необходимые сведения законным представителям несовершеннолетних.

Сегодня вступают в силу и новые ограничения по потребительским кредитам, кредитным картам, автокредитам и ипотеке. Регулятор сократит допустимую долю займов гражданам, направляющим большую часть доходов на обслуживание долгов.

Обязательным реквизитом при переводах через систему быстрых платежей станет ИНН. Это будет происходить автоматически и для пользователей порядок операции останется прежним.