Тщательный отбор и всесторонняя подготовка: как обучают новобранцев-контрактников

Вместе с будущими штурмовиками на позиции условного противника бросается “Курьер”. Этот роботизированный комплекс может поддерживать бойцов плотным огнем, минировать местность, подвозить боеприпасы и многое другое. Впрочем, основную работу приходится делать все-таки людям.

Именно поэтому новобранцев готовят инструкторы уже прошедшие через зону СВО. Подробно объясняют, что и как нужно делать во время боя, отрабатывают разные варианты его развития.

"Поражение мишеней, метание гранаты. То есть штурм здания, передвижение по ходу сообщения. Смена огневых позиций. Стрельба с удобного положения, стрельба с неудобного положения, смена магазина. Все, что нужно, стараемся преподавать", - говорит позывной "Физрук", инструктор

Боец с позывным “Журавль” до подписания контракта работал на оборонном заводе в Санкт Петербурге. Рассказывает, что в армию пошел вслед за друзьями, которые сейчас за лентой. А на учебном полигоне уже приобрел и новых.

"Друг другу помогаем. То есть дружный коллектив. Все друг за другом смотрят. Где-то, что-то какие-то ошибки - подсказываем друг другу", - говорит "Журавль".

Новобранцев обучают тактической медицине, способам ухода от беспилотников и еще минно-взрывному делу. Бойцы должны легко находить ловушки, приготовленные противником и уметь оставлять их сами.

"Всякие нюансы, хитрости. То, чему обычный учебник не научит. Вот, исходя из опыта сложного жизненного трудного. Что нужно делать при случайном срыве растяжки. Как предупредить группу. Что должна труппа делать. При контакте с противником, при подрывах, при прилетах. То есть всему этому мы их постепенно учим", - говорит инструктор по боевой подготовке, позывной "Барс".

Но перед тем как освоить все нюансы и хитрости ведения боя добровольцы проходят через пункты отбора на службу по контракту. Кроме стационарных, есть и мобильные пункты на улицах городов. Интересующихся много. Специалисты рассказывают об особенностях несения службы в разных родах войск.

"Особый интерес вызывают войска беспилотных систем, где кандидат может самостоятельно попробовать симуляторы. Полетать. Наши инструктора оказывают содействие. Больше интерес представляют у студентов, особенно с технической специальностью", - говорит Андрей Гайдаревский, офицер пункта отбора на военную службу по контракту.

Государство активно поддерживает добровольцев. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей и региональную. В Москве бойцам выплачивают дополнительно миллион 900 тысяч рублей. В столице добровольцы могут лично обратиться в Центр отбора на службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова. Есть возможность подать заявку онлайн. Дополнительную информацию можно получить по короткому номеру 117.