Новая версия исчезновения Усольцевых: с помощью знакомого улетели на вертолете?

28 сентября прошлого года в тайге пропала семья Усольцевых. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились в однодневный поход к горе Буратинка и больше их никто не видел. До сих пор следы семьи не найдены.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они не вернулись из тайги. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны.

Журналисты прошли путь Усольцевых и выяснили, что семья скрылась за забором строящегося объекта и буквально растворилась в воздухе. Оказалось, что строящимся объектом был частный дом, владельцем которого оказался некий Александр, бывший деловой партнер Сергея Усольцева по компании, связанной с добычей золота. Предполагается, что мужчины могли быть знакомы.

"Тем более что Сергей, по словам близких, уже бывал на плато Путорана — и, скорее всего, отправлялся туда вместе с Александром. Впрочем, бизнесмен мог отвезти своего знакомого не только на плато, но и в любое место по его выбору", - сообщили местные aif.ru.

По новой версии, Усольцевы вначале скрылись в доме Александра, а затем он помог им уехать в неизвестном направлении, может быть, даже на вертолете, ведь в день исчезновения Усольцевых местный охотовед рассказывал, что тогда неподалеку приземлялись два вертолета.

Примечательно, что, по воспоминаниям местных жителей, Александр не проявлял беспокойства из-за исчезновения Усольцевых. Он тогда говорил, что семья может пережидать дождь "где-нибудь под елкой". Не исключено, что своими словами Александр пытался отвлечь внимание местных от семьи.