Автобус с 27 детьми перевернулся в Красноярском крае

Автобус, в котором ехали 27 детей и трое взрослых, перевернулся в результате ДТП на трассе в Минусинском округе. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Как стало известно, автобус 1 июля вез детей по автомобильной дороге "Саяны" в направлении города Минусинска. Ребята возвращались из лагеря. Внезапно на полосу движения автобуса со встречного направления выехал легковой автомобиль. Водитель пытался избежать столкновения, транспорт съехал в кювет и опрокинулся на бок.

По предварительным данным регионального Минздрава, двое пострадавших в результате ДТП находятся на амбулаторном наблюдении. Женщина, которая находилась за рулем легковушки, призналась, что заснула за рулем. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.