В США сошел с рельсов поезд с опасным грузом: машиниста срочно эвакуировали

В американском штате Пенсильвания с рельсов сошли 13 грузовых вагонов. Приходят сообщения, что в трёх из них находились опасные материалы.

Инцидент произошёл в округе Бакс. На кадрах: несколько вагонов хаотично лежат поперёк дороги, причём часть из них перевернулась. Прибывшая полиция оперативно провела эвакуацию поездной бригады. Позже правоохранители доложили: утечки не произошло, пострадавших и угрозы общественной безопасности нет.

На месте ЧП работают экстренные службы. Начато расследование причин аварии.