МИД: НАТО пытается нарастить присутствие Черноморском регионе

Действия Североатлантического альянса нацелены на формирование вызовов и угроз безопасности России. Такой подход НАТО прослеживается и на стратегически важном черноморском направлении, заявил директор департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников

Дипломат обратил внимание на усилия НАТО по наращиванию своего присутствия в Черноморском регионе. Масленников подчеркнул, что Москва внимательно следит за учениями альянса, которые начались в Болгарии.

Маневры Breeze стартовали в Черном море 30 июня. Учения проходят под руководством ВМФ Болгарии. Российский дипломат отметил рост масштабов натовских учений вблизи российских границ. Альянс все более активно задействует в своих маневрах наступательные сценарии, приводит слова Масленникова РИА Новости.