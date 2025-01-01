Красивая жизнь и миллионы остались в прошлом: Елена Блиновская зарабатывает в тюрьме меньше 7 тысяч рублей

Осенью 2025 года Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч.

После оглашения приговора "королеву марафонов" этапировали в колонию во Владимирской области. 44-летняя Блиновская сейчас трудится швеей, в месяц ее зарплата составляет 6 700 рублей. Однако в феврале Елена получила всего 2 900 рублей. Из-за болезни она не смогла отработать полный месяц. Всего же за полгода своего исправительного швейного марафона Блиновская заработала около 36 тысяч рублей, отчитался SHOT.

Меж тем, несмотря на конфискацию всего имущества, в декабре 2025 года Елене был начислен ежегодный имущественный налог в размере 267 тысяч рублей, из которых 97 тысяч капнуло за конфискованную элитную иномарку. Этот долг Блиновская не может погасить до сих пор. Сейчас остаток просроченной задолженности вместе с пенями составляет 197 тысяч рублей.

Ранее суд отказал Елене Блиновской в отсрочке наказания. Защита просила перенести исполнение приговора до тех пор, пока младшему из четверых детей Блиновской не исполнился 14 лет — до 2034 года.