"Как не стыдно?": Пугачева отметилась на благотворительном вечере в России

Алла Пугачева несколько лет назад покинула Россию. После этого многие считают ее предательницей. Однако Примадонна не порвала с Родиной.

Так, артистка отметилась на благотворительном вечере, который организовали в России в поддержку больных детей. Об этом рассказала Анастасия Волочкова, балерина также участвовала в мероприятии.

"Алла Борисовна Пугачева прислала свое видео обращение с поддержкой детям России и этому концерту. И вот. Оказывается, нашлись недалекие умом и созиданием люди, которые осудили ее за это. Как не стыдно?" - возмутилась Волочкова.

Балерина встала на защиту Примадонны. "Со своей стороны я хочу выразить глубочайшую благодарность Алле Борисовне и всем, кто оказался не безучастным к этому проекту. Алла Борисовна Человек Легенда, на творчестве которой выросли поколения. И как можно осуждать эту Великую Женщину за поддержку больных детей России?!" - высказалась артистка на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Ранее в Сети распространилась информация, будто Алла Пугачева перенесла две операции. Состояние здоровья артистки резко ухудшилось полгода назад. Алла Борисовна была вынуждена лечь в европейскую клинику, чтобы пройти полное обследование и получить необходимое лечение. Но медики ошарашили Пугачеву заявлением о том, что ей требуется операция.

Из-за пережитых хирургических вмешательств Примадонна не может выступать. Ей противопоказаны перелеты и большие нагрузки. Уже много лет Примадонна страдает из-за проблем с сердцем.

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