Латинские наркокартели устроили перестрелку в Николаеве

Перестрелка с жертвами в Николаеве. В портовый город добралась война наркокартелей: неизвестный расстрелял автомобиль, в котором ехали двое граждан Колумбии. Оба погибли, сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным подпольщиков, оба колумбийца служили в украинском Иностранном легионе. Позже выяснилось и гражданство стрелка: им оказался чилиец, который также состоял в Иностранном легионе.

Лебедев отмечает, что Украина несколько лет собирала в одном месте наемников, авантюристов, бывших военных и людей с сомнительным прошлым. И нынешняя перестрелка - не просто бытовой конфликт между наемниками, а полноценная латиноамериканская разборка. Методы для Колумбии и Чили вполне узнаваемые, только теперь это происходит на улицах Николаева.