Собянин: Москва − крупнейший российский центр ИИ-разработок в строительстве

Свыше 20 российских регионов тестируют или внедряют московские технологии искусственного интеллекта в сфере строительства. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин в личном блоге.

Мэр рассказал: столичное правительство помогает гармонизировать нормативную базу и внедрять единые цифровые стандарты. Главным оператором этой работы стал московский Центр искусственного интеллекта в градостроительстве.

Так, например, уже в 16 субъектах используют сервис "Цифровой нормоконтроль". Его применяют для проверки и выявления возможных ошибок в проектной документации. Собянин подчеркнул: передача регионам московских ИИ-сервисов вносит вклад в решение стратегических задач развития страны.

