Молодой медведь устроил переполох во Владивостоке: он переплыл залив, спасаясь от тигра

Не жалея зубов, медведь яростно разгрызает металлический забор. Кажется, косолапый и сам не рад, что вместо привычного леса это утро он внезапно встретил в городе, еще и среди любопытных людей.

Жители тут же сообщили во все инстанции о косолапом госте. Отловили его как опасного хулигана. Дорогу перекрыли. На месте и Росгвардия, и полиция, и Охотнадзор, слежку вели даже с воздуха.

Через некоторое время в соцсетях появилось видео, которое объясняет и как медведь оказался в городе, и отчего так утомился — он переплыл Амурский залив. Предположительно, хищник проплыл около 13 километров. Вышел на берегу возле жилого микрорайона Эгершельд, затаился среди стройматериалов, а затем, увидев деревья, спрятался в кустах. Специалисты предполагают, что в морской марафон хищник отправился все же не по своей воле. Скорее всего, его гонял тигр.

В зарослях уставшего четырехлапого пловца искали несколько часов. Обнаружили и сразу обездвижили. А он особо и не сопротивлялся, говорят специалисты. Медведя поместили в транспортировочный бокс, успокоив тем самым всех жителей района.

Любителю морских заплывов не больше трех лет. Весит он примерно пятьдесят килограммов. На этом приключения у хищника не заканчиваются. Его доставят в центр реабилитации, осмотрят ветеринары. И если он здоров, перевезут туда, откуда приплыл, — обратно в дикую природу.