Зрители ТВЦ за сутки собрали средства на лечение 6-летнего Эмина

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 6-летнего Эмина Хальфиева. Его историю мы рассказывали накануне.

У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Позади тяжёлая химиотерапия и трансплантация костного мозга, но рак вернулся. И чтобы спасти ребёнка, срочно нужна повторная пересадка. Но прежде требуется выйти в ремиссию. Для этого необходим специальный препарат. И благодаря вам, у семьи есть деньги.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем сбор для 9-летней Ксюши Очковской. Благодаря вам собрано больше 15 с половиной миллионов рублей. Но необходимо ещё свыше миллиона. У девочки - прогрессирует синдром Ретта. Который уже вызвал потерю речи, эпилепсию, проблемы с сердцем и дыханием. Остановить это может инновационный препарат.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить!

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Ксении Очковской, программа 2601